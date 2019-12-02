Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022056 0,12 BNP Paribas Cardif Em. B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022056 0,12
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,058593 0,11
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,030979 0,11
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,031209 0,11
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,023584 0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016231 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046034 0,25
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032372 0,19
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,066553 0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014785 0,31
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014784 0,27
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023746 0,25
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,020214 0,24
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016547 0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019298 0,60
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027651 0,56
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012633 0,37
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,018329 0,36
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,023266 0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028111 0,35
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029038 0,35
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030052 0,35
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029101 0,34
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017482 0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,065383 0,11
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063885 0,10
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023003 0,10
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028212 0,10
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,060130 0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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