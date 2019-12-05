Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064851 0,50 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064851 0,50
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,086970 0,37
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,028461 0,37
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,066619 0,36
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099526 0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016301 0,41
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014042 0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047255 1,44
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067928 1,42
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033243 1,14
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,085161 1,07
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028394 1,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015109 1,31
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016821 0,83
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,078315 0,83
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,114543 0,82
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,063210 0,81
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013034 1,71
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019930 1,63
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028552 1,62
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,018896 1,55
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,023661 0,91
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017759 1,13
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029498 1,13
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028553 1,12
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029559 1,12
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031531 1,12
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044823 0,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023028 0,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,064746 0,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028240 0,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063250 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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