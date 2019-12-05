BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,064851
|0,50
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,086970
|0,37
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,028461
|0,37
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,066619
|0,36
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,099526
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016301
|0,41
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014042
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047255
|1,44
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,067928
|1,42
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033243
|1,14
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,085161
|1,07
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028394
|1,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,015109
|1,31
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,016821
|0,83
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,078315
|0,83
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,114543
|0,82
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,063210
|0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013034
|1,71
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019930
|1,63
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028552
|1,62
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,018896
|1,55
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,023661
|0,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017759
|1,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029498
|1,13
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028553
|1,12
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029559
|1,12
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,031531
|1,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,044823
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023028
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,064746
|0,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028240
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063250
|0,03