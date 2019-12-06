BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,078032 0,81 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,072297 0,81 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065252 0,62 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,028620 0,56 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,100965 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016394 0,57 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014096 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033036 1,65 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047866 1,29 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,062406 1,16 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031412 1,06 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,059010 1,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017024 1,21 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026084 0,96 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,019871 0,91 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021320 0,87 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015238 0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019365 2,48 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013337 2,32 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020230 1,51 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028981 1,50 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,026015 1,25 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030725 0,15 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028412 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,060218 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,065477 0,04 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024645 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060861 0,04 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063974 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)