BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,078032
|0,81
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF
|0,072297
|0,81
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,065252
|0,62
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,028620
|0,56
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,100965
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016394
|0,57
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014096
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,033036
|1,65
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047866
|1,29
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,062406
|1,16
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,031412
|1,06
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,059010
|1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,017024
|1,21
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026084
|0,96
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,019871
|0,91
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,021320
|0,87
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,015238
|0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019365
|2,48
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013337
|2,32
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020230
|1,51
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028981
|1,50
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,026015
|1,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030725
|0,15
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028412
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,060218
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,065477
|0,04
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024645
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060861
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063974
|0,04