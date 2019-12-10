Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010556 0,73 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010556 0,73
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,050965 0,64
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042915 0,63
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,088008 0,61
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035355 0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014201 0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039766 1,19
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033831 0,81
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068596 0,69
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048101 0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034803 0,65
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,079427 0,59
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,079406 0,52
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,064071 0,50
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,116027 0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014684 0,85
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021342 0,75
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014117 0,35
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020188 0,26
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,021420 0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028396 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025587 0,04
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023066 0,03
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021066 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,064149 0,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058567 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'nin 2020 bütçesi 25 milyar 850 milyon TL oldu
Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, üretimi durdurdu Son Dakika: Erdoğan: KYK borçları için öğrencilerimizin lehine bir karar alacağız Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların maaş zammı için ikinci kez toplandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 20:58:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]