BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010556
|0,73
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,050965
|0,64
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,042915
|0,63
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,088008
|0,61
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,035355
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014201
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039766
|1,19
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033831
|0,81
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,068596
|0,69
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,048101
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034803
|0,65
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,079427
|0,59
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,079406
|0,52
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,064071
|0,50
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,116027
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014684
|0,85
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021342
|0,75
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014117
|0,35
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,020188
|0,26
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,021420
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028396
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025587
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023066
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021066
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064149
|0,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,058567
|0,03