BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,044919 0,25 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,073151 0,23 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,033503 0,22 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,071591 0,21 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047613 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014201 0,04 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016371 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034121 0,86 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,040096 0,53 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047932 0,10 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031186 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,062113 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015202 0,35 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021783 0,32 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,027300 0,28 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012417 0,27 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018037 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021101 0,38 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019164 0,24 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,023893 0,22 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029031 0,19 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,025500 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030852 0,23 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026961 0,21 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028524 0,20 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009851 0,19 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028003 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,060388 0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,064247 0,11 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023097 0,10 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,064124 0,07 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,065628 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)