BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039275 0,42 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,039115 0,33 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,047670 0,33 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068246 0,29 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065664 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016488 0,71 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014245 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069539 2,17 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079199 2,14 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020287 2,12 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021030 2,12 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,059495 2,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026273 1,66 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015397 1,28 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012707 1,26 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,021964 1,22 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021461 1,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020534 1,45 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029449 1,44 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013416 1,31 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019382 1,14 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014711 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028604 0,28 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030932 0,26 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027022 0,23 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029491 0,14 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029551 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,063996 0,04 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,064922 0,04 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063427 0,04 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,067893 0,04 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028319 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)