BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,067376 0,34 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,067376 0,34
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,073556 0,32
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,071897 0,30
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,022360 0,30
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039393 0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016519 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,040871 1,03
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,100325 0,56
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,023241 0,52
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,028008 0,52
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,059790 0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,080249 0,61
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026430 0,60
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,080230 0,53
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,064704 0,52
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,117160 0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,018498 0,16
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,022026 0,13
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014175 0,11
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012739 0,09
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018165 0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,064321 0,10
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063489 0,10
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,060457 0,10
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064058 0,10
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,067958 0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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