BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010690 1,08 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010690 1,08
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,072531 1,07
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,051668 1,01
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,071281 0,99
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029276 0,98
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014347 0,74
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016572 0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035241 1,56
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070564 1,49
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,041412 1,32
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048785 0,96
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,076881 0,91
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,118788 1,39
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,081329 1,37
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,065560 1,32
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,056595 1,12
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,035186 0,87
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021520 1,07
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013528 0,99
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019506 0,84
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014798 0,75
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029514 0,67
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032110 2,62
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018051 2,44
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029986 2,43
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030043 2,41
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029020 2,40
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,067984 0,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,065007 0,04
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064081 0,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,064344 0,04
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063511 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:26 Kaynak: AA
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