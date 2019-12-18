BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,067304 0,77 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010771 0,76 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029496 0,75 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,089912 0,71 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,068916 0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014375 0,20 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016583 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035545 0,86 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,041677 0,64 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032153 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,038702 0,03 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,023340 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,119592 0,68 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,065998 0,67 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,081858 0,65 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,081297 0,44 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,035330 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021600 0,37 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015141 0,16 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020321 0,12 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018198 0,12 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021156 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031369 0,53 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027395 0,31 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028988 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028368 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,068010 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061107 0,04 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024742 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,044305 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)