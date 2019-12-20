BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,039040
|0,42
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,048815
|0,41
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,052651
|0,41
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,073746
|0,40
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,069948
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014446
|0,26
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016587
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042431
|0,77
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036104
|0,55
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,032976
|0,34
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,048406
|0,21
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,087226
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,020183
|0,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,057200
|0,49
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,017177
|0,47
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,035683
|0,40
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,082491
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019533
|0,94
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013532
|0,88
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,021603
|0,58
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,024262
|0,55
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,026306
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031641
|0,17
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,029255
|0,13
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,018522
|0,13
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,029991
|0,12
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027637
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,045042
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023152
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063562
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021134
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,060529
|0,03