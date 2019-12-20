BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039040 0,42 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048815 0,41 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052651 0,41 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073746 0,40 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069948 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014446 0,26 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016587 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042431 0,77 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036104 0,55 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032976 0,34 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048406 0,21 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,087226 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,020183 0,59 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,057200 0,49 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017177 0,47 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,035683 0,40 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,082491 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019533 0,94 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013532 0,88 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,021603 0,58 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,024262 0,55 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,026306 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031641 0,17 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,029255 0,13 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018522 0,13 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029991 0,12 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027637 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045042 0,06 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023152 0,04 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063562 0,03 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021134 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,060529 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)