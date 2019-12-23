BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047917
|0,37
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,074972
|0,33
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,039202
|0,33
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,031441
|0,30
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,059014
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016621
|0,20
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014457
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,124998
|0,86
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,029126
|0,85
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,023326
|0,59
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079625
|0,53
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020394
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,015405
|1,07
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,024245
|0,58
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,018330
|0,57
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,023573
|0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,029706
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029574
|0,83
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020597
|0,75
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013603
|0,52
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019631
|0,50
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,020458
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018387
|1,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030543
|1,25
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,032702
|1,24
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030601
|1,24
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,029555
|1,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,060583
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064448
|0,09
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023172
|0,09
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021152
|0,09
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022337
|0,09