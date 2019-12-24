BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,068167 0,36 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,068167 0,36
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039144 0,36
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,069809 0,35
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052764 0,34
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104174 0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016710 0,54
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014513 0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033591 1,53
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,064077 1,07
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,039105 0,99
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,049119 0,96
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070715 0,95
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015572 1,08
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,020448 1,08
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024443 0,82
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026617 0,76
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,069043 0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020898 1,46
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030003 1,45
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019847 1,10
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,021888 1,09
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013745 1,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031852 0,69
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027838 0,41
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,029409 0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025692 0,03
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021158 0,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063633 0,03
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024780 0,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028412 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:36 Kaynak: AA
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