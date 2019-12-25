BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,091228
|0,14
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010928
|0,14
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,072800
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,055528
|0,13
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,105345
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016766
|0,34
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014550
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,071650
|1,32
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,134908
|0,98
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,060916
|0,96
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,049577
|0,93
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,032453
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,015753
|1,16
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026832
|0,81
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,022429
|0,77
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,046023
|0,73
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,017432
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,020043
|0,99
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013876
|0,95
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030285
|0,94
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021090
|0,92
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,024664
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032036
|0,58
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,029574
|0,56
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027991
|0,55
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,029087
|0,48
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,029803
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,045423
|0,90
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064219
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,065144
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063650
|0,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,058817
|0,03