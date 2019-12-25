BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091228 0,14 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091228 0,14
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010928 0,14
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,072800 0,13
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055528 0,13
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,105345 0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016766 0,34
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014550 0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071650 1,32
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,134908 0,98
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,060916 0,96
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,049577 0,93
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032453 0,93
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015753 1,16
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026832 0,81
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,022429 0,77
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046023 0,73
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017432 0,58
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020043 0,99
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013876 0,95
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030285 0,94
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021090 0,92
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,024664 0,60
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032036 0,58
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,029574 0,56
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027991 0,55
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,029087 0,48
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029803 0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045423 0,90
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064219 0,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,065144 0,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063650 0,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058817 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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