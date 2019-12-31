BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070648 0,69 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049226 0,56 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067719 0,51 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039386 0,51 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040430 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016887 0,45 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014634 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,051175 1,43 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073342 1,38 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082007 1,17 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,128924 1,16 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020997 1,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,027251 1,08 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021991 0,79 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,123546 0,74 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046656 0,71 Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF 0,021524 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014224 1,32 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020502 1,29 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021482 0,79 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030851 0,78 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,025011 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,018778 1,05 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031190 1,04 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030178 1,04 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,033371 1,04 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032242 1,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063760 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061323 0,04 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022386 0,04 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024827 0,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064332 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)