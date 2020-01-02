BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067853 0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067853 0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,069291 0,19
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070777 0,18
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049307 0,16
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,045453 0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014684 0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,034370 0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018422 1,31
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,020922 0,61
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,014066 0,58
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012677 0,52
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,020758 0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014327 0,72
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013928 0,64
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020630 0,62
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012803 0,61
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018703 0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032837 1,06
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028603 0,60
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031312 0,28
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,030113 0,23
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030989 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,048990 7,85
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,065999 0,07
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,064484 0,06
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025754 0,06
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,058945 0,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021208 0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

David Villa, emeklilik maçında Japonya Kupası'nın sahibi oldu
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama: Başaramayacaklar Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak! East Med boru hattı projesi için imzalar atıldı Bakan Albayrak: İstihdama dayalı büyüme modeliyle değişim sürecini başlatacağız

Son Dakika Haberleri
22:11 Son dakika: Dışişleri Bakanlığından EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama: Başaramayacaklar - Son Dakika Ekonomi
21:56 TCMB'den döviz tevdiat artışına karşı önlem - Son Dakika Ekonomi
21:29 Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak! East Med boru hattı projesi için imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi
20:56 Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Son Dakika Ekonomi
20:50 Toyota Supra fanları Vegas'ta toplandı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 22:25:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]