BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,068904 0,65 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,068904 0,65
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030220 0,48
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,022363 0,47
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091991 0,45
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,070418 0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016976 0,54
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014737 0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037094 1,78
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,130639 1,57
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030443 1,55
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,138720 1,53
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,083118 1,48
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016035 1,35
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,027522 1,25
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,123591 1,17
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,068179 1,15
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,084751 1,15
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031339 1,37
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021819 1,37
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020792 0,79
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,020578 0,69
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014424 0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030506 1,41
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031682 0,96
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019271 0,87
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,030562 0,87
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,029829 0,87
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028482 0,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064372 0,03
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,068291 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,064600 0,03
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061369 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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