BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070997 0,29 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070997 0,29
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067997 0,25
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040604 0,21
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049288 0,17
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039471 0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,022446 0,08
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,017252 0,06
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012421 0,04
Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF 0,018486 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,057887 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022103 0,15
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022044 0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019617 2,49
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032579 2,48
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031773 2,47
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,035004 2,46
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,033735 2,46
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063870 0,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064444 0,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,065363 0,03
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024871 0,03
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022426 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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