BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,070997
|0,29
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067997
|0,25
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,040604
|0,21
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,049288
|0,17
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,039471
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,022446
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,017252
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012421
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF
|0,018486
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,057887
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,022103
|0,15
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022044
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019617
|2,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032579
|2,48
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,031773
|2,47
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,035004
|2,46
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,033735
|2,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063870
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064444
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,065363
|0,03
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024871
|0,03
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022426
|0,03