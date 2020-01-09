BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,039638
|0,26
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,069229
|0,25
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,092439
|0,18
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,053509
|0,18
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,105540
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016846
|0,09
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014658
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,103495
|0,59
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,119801
|0,59
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,063374
|0,58
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,135650
|0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,026864
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,018033
|0,49
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,021714
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019178
|0,31
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,019633
|0,31
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,015212
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011337
|0,40
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,022144
|0,08
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012780
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,022296
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019808
|1,28
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,032080
|1,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032893
|1,27
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,035339
|1,26
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,034158
|1,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028537
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024888
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061473
|0,04
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022440
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,065404
|0,04