BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039638 0,26 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039638 0,26
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,069229 0,25
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092439 0,18
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,053509 0,18
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,105540 0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016846 0,09
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014658 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,103495 0,59
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,119801 0,59
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,063374 0,58
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,135650 0,58
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026864 0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,018033 0,49
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021714 0,36
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019178 0,31
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,019633 0,31
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,015212 0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011337 0,40
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022144 0,08
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012780 0,04
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,022296 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019808 1,28
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,032080 1,27
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032893 1,27
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,035339 1,26
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,034158 1,25
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028537 0,06
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024888 0,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061473 0,04
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022440 0,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,065404 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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