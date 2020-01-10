BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,040006
|0,93
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,059863
|0,62
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,031905
|0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,074248
|0,54
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,072685
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017100
|1,51
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014702
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,125697
|4,92
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,142323
|4,92
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,108586
|4,92
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,066486
|4,91
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,051608
|4,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,022408
|3,20
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013273
|3,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,069819
|2,86
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,015991
|2,55
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,119614
|2,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031680
|4,05
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022096
|4,03
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,020860
|3,76
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014530
|3,69
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,027375
|1,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022450
|0,04
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024899
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061498
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063932
|0,04
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023272
|0,04