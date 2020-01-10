BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040006 0,93 BNP Paribas Cardif Em. B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040006 0,93
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,059863 0,62
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,031905 0,58
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,074248 0,54
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,072685 0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017100 1,51
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014702 0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,125697 4,92
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,142323 4,92
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,108586 4,92
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,066486 4,91
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,051608 4,88
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022408 3,20
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013273 3,11
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,069819 2,86
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015991 2,55
NN Hay. Em. Karma EYF 0,119614 2,51
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031680 4,05
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022096 4,03
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020860 3,76
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014530 3,69
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,027375 1,83
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022450 0,04
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024899 0,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061498 0,04
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,063932 0,04
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023272 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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