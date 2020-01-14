BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040848 1,27 BNP Paribas Cardif Em. B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040848 1,27
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,060701 0,83
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032366 0,83
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,041756 0,80
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046228 0,79
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017273 0,63
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014763 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,034676 2,09
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,082980 1,74
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,083592 1,72
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,111061 1,58
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,067980 1,55
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019172 1,62
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019552 1,61
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018324 1,55
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019135 1,54
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019187 1,53
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032338 1,65
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022548 1,60
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014842 1,55
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,021259 1,37
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021269 0,77
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028588 0,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,068524 0,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,065512 0,04
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,064018 0,04
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064588 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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