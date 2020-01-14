BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,040848
|1,27
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,060701
|0,83
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,032366
|0,83
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,041756
|0,80
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,046228
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017273
|0,63
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014763
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,034676
|2,09
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,082980
|1,74
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,083592
|1,72
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,111061
|1,58
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,067980
|1,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019172
|1,62
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019552
|1,61
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018324
|1,55
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019135
|1,54
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019187
|1,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,032338
|1,65
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022548
|1,60
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014842
|1,55
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,021259
|1,37
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021269
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028588
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,068524
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,065512
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,064018
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064588
|0,04