BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036714 0,93 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092294 0,90 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030233 0,86 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,053347 0,86 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,069126 0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014861 0,66 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017377 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035260 1,68 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,069445 1,66 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077071 1,41 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,068899 1,35 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,130188 1,35 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016510 1,20 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,021402 1,16 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,069753 1,08 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,086861 1,08 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,126192 1,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,021609 1,65 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015083 1,62 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032761 1,31 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022841 1,30 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,022852 0,96 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032884 0,10 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028758 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023322 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,064864 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,060979 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024945 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021293 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)