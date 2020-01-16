BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037111 1,08 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037111 1,08
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,069637 0,74
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041155 0,71
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092872 0,63
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,105089 0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014867 0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,025534 1,12
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019324 0,80
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019720 0,78
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019320 0,77
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019279 0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014059 0,19
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015435 0,18
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018122 0,18
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011452 0,17
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014469 0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019122 0,62
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031762 0,62
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034132 0,61
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030982 0,61
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031650 0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025860 0,05
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022502 0,05
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024958 0,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,065565 0,05
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061641 0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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