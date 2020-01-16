BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037111
|1,08
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,069637
|0,74
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041155
|0,71
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,092872
|0,63
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,105089
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014867
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,025534
|1,12
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019324
|0,80
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019720
|0,78
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019320
|0,77
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019279
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,014059
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015435
|0,18
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018122
|0,18
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011452
|0,17
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014469
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019122
|0,62
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031762
|0,62
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,034132
|0,61
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,030982
|0,61
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,031650
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025860
|0,05
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022502
|0,05
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024958
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,065565
|0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061641
|0,05