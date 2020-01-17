BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070022 0,55 Garanti Em. Hay. K.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070022 0,55
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041357 0,49
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030554 0,49
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,107527 0,47
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,074285 0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017388 0,14
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014881 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,069560 1,01
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,052990 0,60
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,028160 0,46
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,028851 0,44
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,144887 0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,029284 0,85
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,021532 0,67
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019418 0,51
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018663 0,51
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020048 0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023039 0,89
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033053 0,89
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,022995 0,59
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011515 0,55
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,021062 0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,033026 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,064108 0,06
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064664 0,04
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022512 0,04
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024969 0,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061668 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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