BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,070022
|0,55
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041357
|0,49
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,030554
|0,49
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,107527
|0,47
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,074285
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017388
|0,14
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014881
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,069560
|1,01
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,052990
|0,60
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,028160
|0,46
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,028851
|0,44
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,144887
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,029284
|0,85
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,021532
|0,67
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019418
|0,51
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,018663
|0,51
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020048
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023039
|0,89
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,033053
|0,89
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,022995
|0,59
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011515
|0,55
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,021062
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,033026
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,064108
|0,06
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064664
|0,04
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022512
|0,04
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024969
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061668
|0,04