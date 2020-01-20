BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041454 0,23 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041454 0,23
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020150 0,23
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058534 0,22
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,069476 0,19
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,071158 0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017436 0,28
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014884 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036643 1,53
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036617 0,79
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,030474 0,45
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025229 0,44
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,130244 0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018292 0,51
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019439 0,40
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019880 0,39
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,018206 0,39
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019478 0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,021835 0,88
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015241 0,88
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,028031 0,51
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,025801 0,49
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,023634 0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,064169 0,10
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061725 0,09
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024992 0,09
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,068674 0,09
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061079 0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gazete ilanı ile eş arıyor
Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı gerçekleşti AB'den küstah sözler: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi hazırlıyoruz TOGG'dan yeni paylaşım: Uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 22:11:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]