BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,011114
|0,73
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037164
|0,70
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,054041
|0,67
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,070193
|0,66
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,049420
|0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014963
|0,53
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017498
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,053960
|1,58
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,078044
|1,46
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,035762
|1,14
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,028555
|1,03
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,023420
|0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,072823
|0,91
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,048624
|0,86
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,087877
|0,75
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,016558
|0,72
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,023456
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015448
|1,36
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,022125
|1,33
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,033434
|0,93
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023298
|0,92
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021974
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,033246
|0,77
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,029077
|0,76
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019210
|0,71
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,030353
|0,71
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031911
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021333
|0,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028659
|0,03
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061742
|0,03
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022538
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064737
|0,03