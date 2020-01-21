BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011114 0,73 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011114 0,73
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037164 0,70
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,054041 0,67
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070193 0,66
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049420 0,65
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014963 0,53
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017498 0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053960 1,58
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078044 1,46
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035762 1,14
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,028555 1,03
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023420 0,95
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,072823 0,91
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,048624 0,86
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,087877 0,75
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016558 0,72
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023456 0,71
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015448 1,36
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022125 1,33
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033434 0,93
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023298 0,92
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021974 0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,033246 0,77
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029077 0,76
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019210 0,71
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030353 0,71
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031911 0,70
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021333 0,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028659 0,03
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061742 0,03
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022538 0,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064737 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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