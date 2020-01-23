BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,071040
|0,87
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037569
|0,85
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094572
|0,73
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,072279
|0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,106958
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015015
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036279
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012264
|0,67
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019499
|0,61
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019492
|0,59
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019906
|0,55
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019193
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034219
|0,63
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023828
|0,60
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,021367
|0,40
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022107
|0,20
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,022456
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,033407
|0,26
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,029222
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,065695
|0,03
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061774
|0,03
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,068721
|0,03
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025011
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,061125
|0,03