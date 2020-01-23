BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071040 0,87 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071040 0,87
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037569 0,85
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094572 0,73
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,072279 0,72
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,106958 0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015015 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036279 0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012264 0,67
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019499 0,61
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019492 0,59
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019906 0,55
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019193 0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034219 0,63
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023828 0,60
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,021367 0,40
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022107 0,20
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022456 0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,033407 0,26
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029222 0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,065695 0,03
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061774 0,03
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,068721 0,03
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025011 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061125 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Semaverden sızan karbonmonoksit gazı iki can aldı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Brexit tasarısını onayladı Rum kesiminde Doğu Akdeniz paniği: Bilgiler Türkiye'nin elinde Turgutlu Belediyesi'nden çalışanlara yüzde 35 zam ve kadınlara ayda bir gün izin

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:45:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]