BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,071390
|0,49
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041638
|0,49
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,072566
|0,40
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094931
|0,38
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,032786
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079688
|0,88
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,054056
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,042095
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,025377
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019626
|0,69
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,023814
|0,68
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019620
|0,62
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019567
|0,61
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,016706
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034549
|0,96
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024040
|0,89
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,022412
|0,40
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015645
|0,40
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015629
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023387
|0,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059297
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,066410
|0,02
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025017
|0,02
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021349
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)