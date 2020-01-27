BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037841 0,60 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011315 0,45 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,095340 0,43 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,076134 0,41 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,107767 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015046 0,27 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017532 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035913 0,56 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043433 0,49 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054227 0,32 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079931 0,30 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,070130 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023055 0,71 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019695 0,65 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,128664 0,65 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,071195 0,65 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019745 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022653 1,08 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015813 1,07 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015758 0,83 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034758 0,60 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024183 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,019419 1,28 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032317 1,28 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034485 1,27 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031346 1,26 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032000 1,26 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028699 0,08 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059342 0,08 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064827 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,065074 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061182 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)