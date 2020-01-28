BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041942
|0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,044852
|0,32
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020324
|0,27
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,042666
|0,25
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,050053
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012461
|0,99
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020207
|0,39
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019808
|0,36
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019813
|0,34
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019756
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024457
|1,13
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035125
|1,06
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,021631
|0,46
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,022589
|0,37
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015855
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,033933
|1,37
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,029637
|1,22
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,031308
|0,76
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,030794
|0,74
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,031551
|0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,068811
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,065781
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064851
|0,04
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025043
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061853
|0,04