BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037851
|0,40
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,095578
|0,32
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,073078
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,055095
|0,30
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,108047
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,035492
|0,89
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042207
|0,24
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,053836
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,126444
|0,52
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,070033
|0,51
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,087286
|0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,058390
|0,32
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,022886
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,022684
|0,42
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,023346
|0,10
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018868
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015793
|0,04
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013031
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032749
|0,62
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,034943
|0,62
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019679
|0,62
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,031761
|0,61
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,020007
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059372
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021376
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064866
|0,02
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025949
|0,02
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,065796
|0,02