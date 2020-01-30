BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,073517
|0,60
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,096129
|0,58
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,072172
|0,56
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,076337
|0,56
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,076682
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017435
|0,10
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015018
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042596
|0,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,088154
|0,99
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,070718
|0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,127674
|0,97
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,023034
|0,65
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,084397
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015855
|0,39
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011687
|0,24
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022252
|0,23
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018883
|0,08
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021644
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059383
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,061225
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065120
|0,02
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,066496
|0,01
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021378
|0,01