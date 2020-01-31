BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,055700
|0,61
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,073963
|0,61
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,096706
|0,60
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,111211
|0,60
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,076792
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015072
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017448
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,067826
|0,40
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,024902
|0,39
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,110788
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,145042
|0,35
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,128097
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,036771
|0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,058713
|0,24
|Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF
|0,018436
|0,20
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013509
|0,19
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF
|0,017538
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022393
|0,63
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,022685
|0,12
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021658
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,031168
|1,07
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019800
|1,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032950
|1,06
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,035154
|1,06
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,031954
|1,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025959
|0,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028723
|0,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059399
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023423
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,061240
|0,02