BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,055700 0,61 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,055700 0,61
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,073963 0,61
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096706 0,60
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,111211 0,60
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,076792 0,60
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015072 0,36
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017448 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,067826 0,40
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024902 0,39
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,110788 0,36
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,145042 0,35
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,128097 0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,036771 0,45
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,058713 0,24
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,018436 0,20
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013509 0,19
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,017538 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022393 0,63
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022685 0,12
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021658 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,031168 1,07
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019800 1,07
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032950 1,06
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,035154 1,06
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031954 1,06
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025959 0,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028723 0,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059399 0,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023423 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061240 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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