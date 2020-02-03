BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042166
|0,30
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,042820
|0,29
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,019726
|0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,059233
|0,25
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,068526
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015120
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,055810
|4,10
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,035151
|0,43
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,078214
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,023214
|0,64
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,128199
|0,56
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,071031
|0,54
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,048991
|0,49
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,088457
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015682
|0,17
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,022724
|0,17
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022428
|0,16
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,023975
|0,12
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,026224
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,035201
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032994
|0,13
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,031713
|0,13
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,034054
|0,13
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,032662
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059447
|0,08
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064927
|0,07
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021397
|0,07
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,068883
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065180
|0,07