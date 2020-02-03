BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042166 0,30 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042166 0,30
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,042820 0,29
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,019726 0,28
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059233 0,25
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068526 0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015120 0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,055810 4,10
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035151 0,43
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078214 0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023214 0,64
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,128199 0,56
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,071031 0,54
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,048991 0,49
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,088457 0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015682 0,17
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022724 0,17
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022428 0,16
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,023975 0,12
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,026224 0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,035201 0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032994 0,13
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,031713 0,13
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,034054 0,13
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032662 0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059447 0,08
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064927 0,07
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021397 0,07
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,068883 0,07
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,065180 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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