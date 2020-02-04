BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,071865
|0,47
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,068813
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,041422
|0,32
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,076067
|0,30
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,011488
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015140
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,078756
|0,69
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,035328
|0,50
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,027823
|0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,034864
|0,32
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,092921
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,016958
|1,12
|Vakıf Em. ve Hay.Değişken Grup EYF
|0,025732
|0,54
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,023771
|0,39
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,021856
|0,38
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,049134
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,022600
|0,75
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015755
|0,70
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034523
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015753
|0,35
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024032
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022610
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023444
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,064383
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,061297
|0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028748
|0,02