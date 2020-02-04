BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071865 0,47 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071865 0,47
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068813 0,42
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,041422 0,32
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076067 0,30
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011488 0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015140 0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078756 0,69
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035328 0,50
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,027823 0,35
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034864 0,32
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,092921 0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016958 1,12
Vakıf Em. ve Hay.Değişken Grup EYF 0,025732 0,54
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023771 0,39
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,021856 0,38
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,049134 0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022600 0,75
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015755 0,70
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034523 0,35
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015753 0,35
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024032 0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022610 0,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023444 0,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,064383 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061297 0,02
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028748 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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