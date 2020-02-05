BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,070100 0,05 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,070100 0,05
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,067716 0,04
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020353 0,04
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,071806 0,04
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059106 0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017563 0,81
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015209 0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,087456 2,71
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022394 2,71
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023194 2,71
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,127755 2,69
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,095415 2,68
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,031729 1,81
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023234 1,75
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,071570 1,73
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013695 1,69
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017219 1,54
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016200 2,82
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023238 2,82
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024579 2,28
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035270 2,16
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015975 1,41
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,068922 0,03
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025085 0,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,065893 0,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,064403 0,03
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022617 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emekli pilot Mustafa Kolko, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasını yorumladı: Ben böyle bir şey görmedim
Üniversite sınav ücretlerine yüzde 40 zam geldi İmamoğlu müjdeyi verdi! Deprem dayanıklılık testi 8 bin liradan 300 liraya düşecek Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 21:56:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]