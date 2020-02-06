BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%) Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,111362 0,11 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,055775 0,11 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,076911 0,11 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031557 0,10 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096687 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015219 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042885 1,47 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035677 0,79 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,080776 0,52 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036305 0,21 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,136749 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,130328 1,00 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,089930 1,00 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,072184 0,97 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023415 0,84 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,085651 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023444 0,89 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016333 0,82 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035454 0,52 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024680 0,41 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,016039 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,065228 0,04 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023456 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061328 0,03 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,066601 0,03 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065075 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)