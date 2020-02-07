BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072832 0,27 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096928 0,25 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,074187 0,25 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,110371 0,22 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,109478 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017587 0,18 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015235 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036174 1,22 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056337 0,75 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,070528 0,36 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,113095 0,23 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,069191 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017409 0,66 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,085900 0,29 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,019032 0,18 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,036920 0,17 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,029650 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,016082 0,27 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023479 0,15 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035506 0,15 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024715 0,14 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016353 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029603 0,68 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,033811 0,63 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,031577 0,07 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030820 0,07 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032265 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023464 0,03 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059511 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061345 0,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,064995 0,03 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065093 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)