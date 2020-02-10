BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024107 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021731 0,07 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,067753 0,03 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,031979 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,018449 0,79 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,015454 0,51 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012554 0,41 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,019062 0,16 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023412 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011794 0,58 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,019426 0,06 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012984 0,05 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,024403 0,05 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019231 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,030971 0,49 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,031730 0,48 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019665 0,46 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032728 0,46 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034923 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062032 0,08 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022644 0,08 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025114 0,08 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021433 0,07 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,064481 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)