BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%) Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096031 0,44 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%)
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096031 0,44
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072085 0,41
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075112 0,41
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,055578 0,40
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,110576 0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017467 0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,083513 0,98
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,082973 0,98
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035338 0,95
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041328 0,95
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042972 0,84
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,019093 0,72
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013616 0,49
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,070996 0,46
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022998 0,46
Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF 0,022289 0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023733 1,79
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016488 1,63
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024695 1,54
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035303 1,14
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,024508 0,81
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026028 0,05
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,066688 0,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,065991 0,04
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059577 0,04
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025124 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:14 Kaynak: AA
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