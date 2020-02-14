BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,045363 0,27 Garanti Em. Hay. Değ.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,045363 0,27
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059161 0,26
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040189 0,23
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050535 0,21
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,055662 0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015240 0,28
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017505 0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035901 1,00
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,055181 0,42
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,070045 0,41
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031491 0,40
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,134777 0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,037049 0,36
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,022131 0,31
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017242 0,28
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,017586 0,25
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018834 0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023967 0,99
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016649 0,98
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024872 0,72
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035545 0,69
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,024640 0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030131 0,86
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,034397 0,82
NN Hay. Em. Altın EYF 0,019974 0,69
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,033240 0,68
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,031447 0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,069039 0,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,064524 0,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059592 0,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023492 0,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,065076 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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