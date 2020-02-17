BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096455 0,49 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096455 0,49
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,073877 0,45
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038168 0,45
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072425 0,44
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,109978 0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015249 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079874 0,57
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,070120 0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,018517 0,64
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,131995 0,58
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,073061 0,56
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,091061 0,56
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024242 0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,024095 0,53
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016730 0,49
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011855 0,47
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024959 0,35
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,024726 0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,032005 0,18
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,034368 0,17
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,033298 0,17
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032962 0,17
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,035527 0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,066763 0,10
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059653 0,10
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026055 0,10
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065235 0,10
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021462 0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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