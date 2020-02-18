BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,040705 0,14 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,040705 0,14
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038181 0,03
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024164 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021774 0,02
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,067761 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017501 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,126991 0,80
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,094847 0,79
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,083554 0,77
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,084086 0,77
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,065168 0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017340 0,68
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013655 0,49
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,071245 0,40
NN Hay. Em. Karma EYF 0,122080 0,39
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,018584 0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035895 0,82
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025157 0,79
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011908 0,45
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,021955 0,30
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,023503 0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,034461 0,05
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030185 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,069123 0,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023522 0,03
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021469 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061502 0,03
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025159 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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