BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,011439
|0,63
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,076930
|0,46
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,077408
|0,45
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,040357
|0,45
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,109386
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,037174
|0,36
|BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF
|0,019594
|0,14
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,023796
|0,14
|Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF
|0,027493
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012555
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022737
|0,35
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,022896
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,033616
|1,16
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,020199
|1,15
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,032592
|1,15
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,031801
|1,15
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,035863
|1,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059715
|0,08
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,069141
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023528
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065424
|0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028846
|0,02