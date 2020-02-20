BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,032491
|0,12
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,040893
|0,12
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,060902
|0,12
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,068995
|0,11
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,029410
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017437
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036080
|1,02
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042842
|0,84
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,041187
|0,28
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,024874
|0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035476
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,023928
|0,55
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,091258
|0,45
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,073232
|0,40
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,132239
|0,39
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012579
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011903
|0,17
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021913
|0,15
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,022917
|0,09
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018311
|0,09
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014804
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,030815
|1,26
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,035141
|1,20
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,032074
|0,86
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,033901
|0,85
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,032850
|0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025172
|0,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,028855
|0,03
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022696
|0,03
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026077
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023535
|0,03