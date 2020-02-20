BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032491 0,12 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040893 0,12 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,060902 0,12 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,068995 0,11 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029410 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017437 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036080 1,02 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042842 0,84 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041187 0,28 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024874 0,24 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035476 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023928 0,55 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,091258 0,45 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,073232 0,40 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,132239 0,39 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012579 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011903 0,17 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021913 0,15 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022917 0,09 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018311 0,09 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014804 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030815 1,26 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,035141 1,20 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,032074 0,86 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,033901 0,85 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,032850 0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025172 0,03 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028855 0,03 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022696 0,03 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026077 0,03 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023535 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)