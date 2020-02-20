BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032491 0,12 Garanti Em. Hay. K.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032491 0,12
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040893 0,12
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,060902 0,12
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,068995 0,11
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029410 0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017437 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036080 1,02
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042842 0,84
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041187 0,28
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024874 0,24
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035476 0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023928 0,55
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,091258 0,45
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,073232 0,40
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,132239 0,39
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012579 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011903 0,17
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021913 0,15
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022917 0,09
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018311 0,09
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014804 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030815 1,26
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,035141 1,20
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,032074 0,86
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,033901 0,85
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,032850 0,85
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025172 0,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028855 0,03
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022696 0,03
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026077 0,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023535 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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