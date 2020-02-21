BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059426 0,16 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059426 0,16
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024184 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021789 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042943 0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012617 0,30
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023980 0,22
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,015578 0,12
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,037178 0,08
Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,015354 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022814 0,37
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011904 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,020566 0,96
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,034226 0,96
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,032381 0,96
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,033180 0,96
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,036505 0,95
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,064648 0,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,065202 0,02
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059743 0,02
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,066128 0,02
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,069173 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:04 Kaynak: AA
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