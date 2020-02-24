BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038229 0,71 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,096493 0,61 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031492 0,61 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,073909 0,58 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,110024 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017277 0,46 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015162 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,076239 1,47 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,081319 1,17 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,081827 1,17 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,052177 1,16 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,122855 1,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016778 1,79 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023572 1,01 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,048044 0,84 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,022048 0,79 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013379 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023494 1,88 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016360 1,84 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024420 1,32 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034798 1,29 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,024511 0,98 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031485 1,64 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,035868 1,55 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,032821 1,36 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,033607 1,35 NN Hay. Em. Altın EYF 0,020843 1,35 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,064699 0,08 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059788 0,08 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021499 0,07 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023556 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,065249 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)