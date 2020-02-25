BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

6 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,045992 0,54 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,045992 0,54
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068163 0,46
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071083 0,42
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,041087 0,40
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040504 0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015172 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay.Değişken Grup EYF 0,025226 0,23
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,037323 0,23
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,015626 0,11
BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF 0,019607 0,06
Garanti Em. Hay.Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF 0,021925 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022988 0,44
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,022046 0,34
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,023050 0,32
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011983 0,24
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012958 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032559 3,41
NN Hay. Em. Altın EYF 0,021552 3,40
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,035862 3,39
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,034761 3,38
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,033924 3,36
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026103 0,03
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022719 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,061597 0,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,066185 0,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,065265 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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