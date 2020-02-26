BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024216 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021814 0,02 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,067803 0,02 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,041706 0,00 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,066821 0,40 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,034399 0,13 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,041271 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,070881 0,39 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,088387 0,37 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,127937 0,36 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,017093 0,26 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,030620 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023388 0,33 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016277 0,28 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015856 0,21 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,023306 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026112 0,03 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062258 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,065534 0,03 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,066207 0,03 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021510 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)