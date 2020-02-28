BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

15 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068638 0,41 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068638 0,41
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071487 0,34
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046121 0,22
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,041187 0,17
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040459 0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012659 0,13
Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF 0,018711 0,03
Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,015380 0,03
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,070757 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,063450 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022993 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,033551 0,69
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,034353 0,68
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,011573 0,29
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,010880 0,24
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,037768 0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059846 0,03
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,065403 0,02
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,066931 0,02
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025217 0,02
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021520 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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