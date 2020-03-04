BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

7 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011372 1,31 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011372 1,31
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072046 1,28
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,073800 1,27
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,058272 1,21
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,085214 1,19
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017033 1,51
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014974 0,62
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031718 4,33
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021183 4,08
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020445 4,08
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079836 4,05
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,026110 4,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,030461 2,78
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021792 2,66
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,067431 2,56
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,070331 2,56
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012928 2,55
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024043 2,13
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023209 2,07
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016106 2,01
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034113 1,91
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015792 1,54
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059937 0,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,066328 0,05
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,067021 0,04
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,065396 0,04
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026160 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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